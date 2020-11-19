انتصار جديد قبل نهاية 2020.. الكونغو الديمقراطية تهزم وباء الإيبولا| تفاصيل

قيادة الحكومة
اقرأ أيضا:
عام صعب
عام صعب انتهى بالفوز الساحق على وباء الإيبولا الذي أنهك المنظومة الصحية فى هذا البلد الأفريقي، فوفقا لـ دكتور ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا أشار إلى أن فيروس الإيبولا يعد أحد أخطر مسببات الأمراض في العالم، وقال إن التغلب عليه في المجتمعات النائية والتي يصعب الوصول إليها يظهر ما الذي يمكن تحقيقه عندما يجتمع العلم والتضامن معا.
لم يكن أمرا سهلا
وأضاف أن التكنولوجيا التي استخدمت لإبقاء لقاح الإيبولا في درجات حرارة شديدة البرودة، ستكون مفيدة عندما يتم إحضار لقاح كوفيد-19 إلى أفريقيا. وذكر أن التصدي للإيبولا بالتوازي مع جائحة مرض فيروس الكورونا لم يكن أمرا سهلا، ولكنه قال إن الكثير من الخبرة الناجمة عن مكافحة مرض ما يمكن نقلها لمكافحة مرض آخر كما أنها تظر جليا أهمية الاستثمار في الاستعدادات للطوارئ وبناء القدرات المحلية.
تلك الجهود المبذولة استطاعت أن تُنهى التفشي الحادي عشر لوباء الإيبولا، إلا أن المنظمة شددت على الحاجة لمواصلة الحذر واليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لظهور إصابات خلال الأشهر المقبلة، كما هنأت المنظمة المسعفين والقائمين على الاستجابة ومن عملوا بلا هوادة لتتبع حالات الإصابة وتوفير العلاج والتواصل مع المجتمعات وتحصين أكثر من 40 ألف شخص، كما شكرت شركاءها على دعمهم.
أما الكونغو الديمقراطية من جهتها أعلنت رسميا انتهاء الموجة ال11 لوباء إيبولا، "الذي اتسم في آن واحد بإعلان حالة طوارئ صحية واللجوء إلى اللقاحات ومكافحة الفساد المرتبط بتجارة الإيبولا التي ندد بها المانحون مثل الولايات المتحدة".
وقال وزير الصحة إيتيني لونغونغو إنه "تمت رسميا نهاية موجة الوباء ال11 لوباء إيبولا في مقاطعة إكواتور" شمال غرب البلاد.
ويأتي هذا الإعلان بعد نهاية المهلة الصحية المعتادة، وهي 42 يوما من شفاء آخر مريض تماما، من الوباء الذي أودى الوباء بحياة أكثر من 2000 شخص منذ 2018.
وكانت قد بدأت الكونغو الديموقراطية ومنظمة الصحة العالمية العد التنازلي لإعلان نهاية وباء إيبولا منذ مغادرة آخر مريض للمستشفى بداية مارس، إلا انه عقب 52 يوما دون تسجيل إصابات، أكدت فرق الرصد والاستجابة الميدانية تسجيل حالة جديدة بالإيبولا مرة أخري ليزيد من هموم الدولة ويجعلها تحارب فى اتجاهين مع مرضين آخرين قاتلين.
بدأ وباء الإيبولا في المنطقة الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في 1 أغسطس 2018 عندما تم تأكيد 4 حالات، وتقدم الوباء في هذه المنطقة ليصبح ثاني أكبر انتشار في التاريخ المسجل حيث بدأ ينتشر ببطء في جميع أنحاء البلاد.
وحتى 5 أبريل 2020 ، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 3453 حالة إصابة بفيروس إيبولا و 2264 حالة وفاة و 1169 ناجي مما يجعلها ثاني أكبر وباء فيروس إيبولا في التاريخ المسجل.
وأظهرت البيانات التي نشرتها حكومة الكونغو الديمقراطية أن عدد الوفيات جراء الإيبولا تجاوز 2000 حالة في شرق البلاد ، بينما تخطى عدد الإصابات 3 آلاف شخص .
وكانت السلطات الكونغولية قد أعلنت رسميا في أغسطس من العام الماضي تفشي المرض و جاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد وفيات المصابين به، بعد غرب أفريقيا التي سجلت وفاة أكثر من 11300 مريض، وذلك خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتصار جديد قبل نهاية 2020.. الكونغو الديمقراطية تهزم وباء الإيبولا| تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.