مساعد وزير الصحة الأمريكي عن تفشي وباء كورونا: الأسوأ لم يأت بعد

أكد مسئول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الأنباء السارة عن اقتراب طرح لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن الولايات المتحدة تمر بأسوأ أيامها بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في الوقت الحالي.

وقال الأدميرال بريت جيروير، مساعد وزير الصحة الأمريكية، في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية لشبكة "سي ان ان": "نحن نملك زيادة مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع فقط، ويرتفع معدل الإصابة أسبوع بعد أسبوع، وارتفعت نسبة دخول الحالات إلى المستشفيات بنسبة 25%، نملك ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات".

وتوقع المسئول الأمريكي أن تكون الفترة المقبلة أسوأ من سابقيها، مع الارتفاع الجنوني في الإصابات والوفيات بالفيروس.



وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 250 ألف حالة وفاة حتى الأن، كأعلى دولة بها وفيات بكورونا في العالم، وسط توقعات بفقدان نحو 188 ألف حياتهم خلال الثلاثة أشهر ونصف المقبلين، وسط توقعات بوفاة 2100 حالة يوميًا.

وأضاف: "مثلما سمعنا كثيرا، نحن نستطيع معالجة الأمر، وذلك عبر ارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد، والابتعاد عن الزحام، ويمكن أن نستمر في فتح الاقتصاد، لكن مع إغلاق الأماكن المغلقة مثل المطاعم والمقاهي والبارات".

