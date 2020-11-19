بومبيو: أمريكا تصنف حركة مقاطعة إسرائيل على أنها معادية للسامية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستصنف حركة مقاطعة إسرائيل على أنها "معادية للسامية".

وأكد بومبيو من إسرائيل أنه سيزور مرتفعات الجولان السوري المحتلة.

وعُقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه تم تحقيق السلام مع دول عربية بفعل الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكد بومبيو أن العمل سيستمر من أجل إرساء السلام في المنطقة.