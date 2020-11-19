تفشي فيروس كورونا بين صفوف الجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوف الجيش الأمريكي، عقب تسجيل 1314 إصابة جديدة.



وقالت الوزارة إن الجيش الأمريكي لديه الآن 25 ألف حالة نشطة بكورونا، وشفاء ما يقرب من 45 ألف آخرين، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وكشف مسئول بالبنتاجون عن تسجيل ارتفاع بنسبة 6.8% في الاصابات بين صفوف الجيش الأمريكي، ما يمثل 10% من إصابات كورونا في الولايات المتحدة.



الأسبوع الماضي، وضعت 10 منشآت تابعة للقوات الجوية تدابير أقوى على مستوى حالة حماية الصحةعلى بعد خطوة واحدة فقط من المستوى الأكثر صرامة، خوفا من تفشي للفيروس بين القوات.



من ناحية أخرى، أكد مسئول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الأنباء السارة عن اقتراب طرح لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن الولايات المتحدة تمر بأسوأ أيامها بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في الوقت الحالي.



وقال الأدميرال بريت جيروير، مساعد وزير الصحة الأمريكية، في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية لشبكة "سي إن إن": "نحن نملك زيادة مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع فقط، ويرتفع معدل الإصابة أسبوع بعد أسبوع، وارتفعت نسبة دخول الحالات إلى المستشفيات بنسبة 25%، نملك ارتفاعا كبيرا في الإصابات والوفيات".



وتوقع المسئول الأمريكي أن تكون الفترة المقبلة أسوأ من سابقيها، مع الارتفاع الجنوني في الإصابات والوفيات بالفيروس.