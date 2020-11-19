مسئول يكشف نتائج تجارب لقاح أكسفورد لفيروس كورونا

توقع أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، اليوم الخميس، التوصل إلى تأثير لقاح أكسفورد بحلول الكريسماس، مشيرا إلى عدم التوصل إلى نتائج نهائية بشأن اللقاح حتى الآن.

وقال مسئول أكسفورد وفق ما نقلته وكالة رويترز: "لم نصل إلى نتائج تأثير اللقاح بعد. من الواضح أننا لن نتسرع في ذلك"، مضيفا أن: "نحن قربون من ذلك، ربما سيكون قبل الكريسماس".

وأكد أن العالم ما زال بعيدا عن العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد، على الرغم من اقتراب التوصل إلى لقاحات للفيروس.

وكان مجموعة من العلماء، توصلوا إلى أن لقاح أكسفورد أثبت تأثيرا جيدا على فيروس كورونا لدى كبار السن.

وقالت المجموعة إن لقاح أكسفورد أثبت فعاليته على وقف نشاط الفيروس لدى كبار السن، ما يشير إلى تأثيره لدى الفئات الأكثر تأثرا بالفيروس.

