نتنياهو: أمريكا أفضل صديق لـ إسرائيل.. وبومبيو يعلن زيارة الجولان المحتل

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الصديق الأفضل لـ إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيزور هضبة الجولان المحتل.



وعُقد مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، بين بنيامين نتنياهو ومايك بومبيو في إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه تم تحقيق السلام مع دول عربية بفعل الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وأكد بومبيو أن العمل سيستمر من أجل إرساء السلام في المنطقة.