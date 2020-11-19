ضيف شرف.. العاهل الأردني يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين

يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم بعد غد السبت، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، كضيف شرف، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل. سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
وتنعقد القمة افتراضية يومي 21-20 من الشهر الحالي، في إطار الجهود الدؤوبة لمجموعة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام، في حماية الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا.
وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولة متقدمة ونامية.
وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة، حوالي 80 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.
وتضم مجموعة العشرين دول المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
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