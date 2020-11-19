شخصيات فرنسية تطالب ماكرون بحظر جماعة مقربة من تنظيم الإخوان

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت 22 شخصية فرنسية، رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، طالبوا فيها بحظر جماعة "مسلمو فرنسا" المقربة من تنظيم الإخوان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وقد بدأ عدد من السياسيين الفرنسيين، مطالبات بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد إعداد ملف كامل عن جرائمها، والكشف عن مراكز الأبحاث الدراسات التي تقوم قطر بتمويلها، وهذا ما أعدته عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه.

تصدرت دعوى المطالبة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، في فرنسا، من جديد، حيث طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وزارة الداخلية بمنع تطبيق" يورى فتوي" الذي أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي الممنوع من دخول فرنسا.