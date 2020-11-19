نتنياهو: الولايات المتحدة أفضل صديق لإسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أفضل صديق لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أنه تم تحقيق السلام مع دول عربية بفضل الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن قادة السودان وإسرائيل ودول أخرى سيأتون إلى واشنطن للتوقيع على اتفاق السلام، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب، أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاق السلام، مؤكدًا أن السودان فعل كل المطلوب منه لرفع اسمه من قوائم الإرهاب.