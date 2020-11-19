أعلن رئيس الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا أن الجيش الإثيوبي أجلى عددًا من الإسرائيليين كانوا يعملون في مشاريع تنموية بإقليم تيجراي المتمرد.
وأوضح جولا أن هناك جهودًا تُبذل لإجلاء أكثر من 200 أجنبي بمشروع "سكر والقايت" في إقليم تجراي.
من جانب آخر، أكد رئيس الأركان الإثيوبي أن وحدة من القوات الخاصة لجبهة تحرير شعب تيجراي يقودها عقيد سابق بالجيش يُدعى "يماني" ارتكبت مذبحة في مدينة ماي خضراء، فر على أثرها العقيد يماني إلى السودان، وقدمت إثيوبيا للسلطات السودانية طلبًا بتوقيفه.
واتهم جولا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بـ"الضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة".
يذكر أن جيبريسوس إثيوبي ينحدر من إقليم تيجراي وعمل وزيرا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان الإثيوبي يعلن إجلاء رعايا إسرائيليين من إقليم تيجراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.