قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس إن بلاده، دعمت إسرائيل بشكل لم يسبق له مثيل، خلال الأربع سنوات الماضية، والتي كان على رأس الإدارة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "نقل سفارتنا إلى القدس أمر بسيط، وكنت أسمع البعض يحدث عن ذلك، أنه سيؤدي للحرب، لكنه أسفر عن السلام".
وأضاف بومبيو: "ندعم إسرائيل بقوة، ونسعى للاعتراف بها في المنطقة"، و"نحن نحاول جاهدين تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية، على غرار اتفاقات الإمارات والبحرين والسودان".
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنعلن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وحركات أخرى منظمات "معادية للسامية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكي: كنت أظن أن نقل سفارتنا للقدس سيولد حربا لكن تبين أنه أمر بسيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.