بعد ضربها بصواريخ تل ابيب.. إسرائيل تنشر صورًا لمقر الفرقة السابعة جنوب دمشق

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس صورًا لمقر الفرقة السابعة التابعة للجيش السوري جنوب دمشق بعد تدميرها بعدد من الصواريخ.

وتظهر الصور التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقرين عسكريين قبل وبعد القصف.

وقال أدرعي إن الصور هي لـ "مجمع عسكري كان يستخدمه فيلق القدس الإيراني في محيط دمشق قبل وبعد الضربة الإسرائيلية.

كما نشر أدرعي تسجيلًا يظهر تساقط صواريخ على مقرات عسكرية قال أدرعي إنها "مواقع عسكرية في سوريا مستهدفةً مخازن ومقرات ومجمعات عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت هجمات جوية وصفتها بـ"النوعية والناجحة" ضد ثمانية أهداف عسكرية لميليشيا أسد و"فيلق القدس" الإيراني في سوريا.

وقال أدرعي إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت "أهدافًا عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري حيث تم استهداف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة الى بطاريات أرض-جو".

وأضاف أن القصف استهدف "معسكرًا بقيادة إيرانية يستخدم كمقر قيادة رئيس للقوات الإيرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي، وموقعًا سريًا يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات إيرانية رفيعة المستوى جنوب شرق دمشق ويستخدم لمكوث مسؤولين في فيلق القدس".

كما استهدفت الغارات الجوية "مقر قيادة الفرقة السابعة في منطقة جنوب هضبة الجولان والتي يوجه من داخلها عناصر فيلق القدس نشاطات إرهابية ضد إسرائيل"، إضافة إلى "بطاريات صواريخ أرض جو متقدمة".