بومبيو: سيتم فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين.

وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سبل مواجهة التهديدات الإيرانية.

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على النظام الإيرانى، لزيادة الضغط على نظام الملالى، وذلك بعدما أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضى، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وبحسب "سكاى نيوز عربية"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض المزيد من العقوبات المتصلة بإيران.

واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة عشرات الأشخاص والكيانات، وجاءت فى إطار التحركات الأمريكية لزيادة الضغط على نظام الملالى، حيث استهدفتتلك العقوبات مؤسسة مستضعفان، التى يسيطر عليها المرشد الإيرانى على خامنئى، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.