أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 3 محافظات

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 3 محافظاتواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 21 غارة على محافظات صعدة، مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 167 خرقاً بينها محاولتا تسلل في كيلو 16 والتحيتا، و22 خرقاً بقصف مدفعي و76 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، وأربع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ 50 والتحيتا والجبلية والدريهمي.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارتين على منطقة القطعة بمديرية كتاف محافظة صعدة، وثلاث غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن في محافظة مأرب 13 غارة على مديرية مدغل وثلاث غارات على مديرية مجزر.