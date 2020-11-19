أخبار اليمن : الأرصاد ينبه سكان 10 محافظات يمنية

الأرصاد ينبه سكان 10 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يظل الطقس بارداً نسبياً على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن الطقس سيظل بارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن الطقس البارد، سيسود أيضاً المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، الضالع، لحج وجنوب غرب مأرب وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري.

ونبه المركز المواطنين من الأجواء الباردة نسبياً، وحثهم على ارتداء الملابس الشتوية المناسبة أثناء الليل والصباح الباكر.

ودعا المزارعين إلى استعمال الوسائل المناسبة لتجنيب محاصيلهم الزراعية لفحات البرد.