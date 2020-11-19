منظمة الصحة العالمية تعلق على استمرار فتح المدارس

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، دعمها لاستمرار فتح المدارس في أوروبا، على الرغم من إغلاق العديد من الدول.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إنه تم تسجيل أكثر وفيات بفيروس كورونا في الأردن وتونس ولبنان.

وأوضح المنظري، أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتخفيف حظر الخروج زاد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه على البلدان بذل جهد كبير في الكشف عن الحالات المبكرة للفيروس.

وأشار إلى أن الفيروس أصاب 3 ملايين شخص بينما تسبب في وفاة 67 ألف حالة في الإقليم.

ونظمت منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط مؤتمرا صحفيا، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس للاعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.