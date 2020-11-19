المعارضة التركية تهدد أردوغان: الاستقالة أو انتخابات مبكرة

طالبت المعارضة التركية، من الرئيس رجب طيب أردوغان، بالاستقالة من منصبه، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك مع استمرار تدهور الاقتصاد في البلاد.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنجين أوزكوتش، إن السلطات التركية ألقت القبض على مواطنين لمجرد تعبيرهم عن رفض النظام في لقاء نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المعارض التركي بضرورة إطلاق سراح هؤلاء المواطنين، الذين عبروا عن رفضهم للديكتاتورية التي تعيش فيها تركيا تحت حكم أردوغان.
وأضاف أن: "60% من الشعب التركي يعيش بالحد الأدنى للأجور، أي أن هناك 85 مليون مواطن تركي يعيش بالحد الأدنى للأجور".
ووجه حديثه إلى أردوغان قائلا: "إما أن تستقيل من منصبك أو تذهب على الفور إلى انتخابات مبكرة".
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