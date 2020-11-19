خارج حدود الخط الأخضر.. نتنياهو يسعى لتوسيع البناء الاستيطاني بالقدس

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعمل على توسيع وتسريع البناء الاستيطاني في مستوطنة "عطروت" بالقدس، الواقعة خارج حدود الخط الأخضر.
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم، الخميس، أن نتنياهو تحدث مع ترامب، بشأن تعزيز البناء الاستيطاني في مستوطنة "عطروت" الواقعة خارج حدود الخطر الأخضر بالقدس.
وبحسب القناة العبرية، يسعى نتنياهو للحصول على موافقة فورية من إدارة الرئيس ترامب، لتجديد البناء الاستيطاني في عطروت، قبل دخول الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، للبيت الأبيض.
وقالت القناة السابعة، إن نتنياهو سيطلب من إدارة ترامب، السماح للحكومة الإسرائيلية، ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة عطروت قضاء القدس.
يشار إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى فرض وقائع استيطانية على الأرض، قبل تولي الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، منصبه بشكل رسمي.
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