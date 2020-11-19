صنع في إسرائيل.. أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بتمييز منتجات المستوطنات

طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب بوضع علامة "صنع فى إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية قبل تنصيب جو بايدن ، في 20 يناير.

وأرسل الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى ترامب تطلب منه أن ينشر مرسومًا رئاسيًا يسمح بوضع علامة "صنع في إسرائيل" على المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية.

ويصنف المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية بالضفة بالغير شرعية بموجب القانون الدولي ولا يعترف بها كجزء من إسرائيل.

واتخذت إدارة ترامب عدة خطوات في السنوات الأربع الماضية لإضفاء الشرعية على المستوطنات وطمس التفرقة بينها وبين إسرائيل.

ووقع الخطاب أعضاء مجلس الشيوخ توم كوتون وتيد كروز وماركو روبيو وكيلي لوفلر. كما أرسلوا الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير المالية ستيف مانوشين والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نحن نقدر الإنجازات العديدة في دعم إسرائيل، أقرب حليف لنا في الشرق الأوسط. لسوء الحظ، تعمل الأمم المتحدة وبعض الأعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي لمعارضة إسرائيل ودعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعادية للسامية، والتي تسعى إلى عزل إسرائيل وإلحاق الضرر بها اقتصاديا".

وأضافوا: "في حين أننا نفهم أن سياسة تصنيف البضائع هذه لا يتم فرضها من قبل السلطات الأمريكية، فإننا نشعر بالقلق من أن الإدارة المستقبلية يمكن أن تختار تطبيق هذه القواعد وبالتالي التمييز بين البضائع الإسرائيلية المنتجة في يهودا والسامرة، مما يجعلها أهدافا رئيسية للمقاطعة".

وحذر أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة في رسالتهم من أن حكومة بقيادة بايدن يمكن أن تعيد تبني سياسة التمييز بين إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.