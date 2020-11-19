العراق يفكك خلية إرهابية في محافظة كركوك

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أحمد جودة - القاهرة - فككت وكالة الاستخبارات في العراق، اليوم الخميس، خلية إرهابية في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على خلية إرهابية نائمة من أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في ما يسمى ديوان الخدمات وديوان الجند.