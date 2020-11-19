أخبار اليمن : كورونا يودي بحياة مليون و354821 شخصاً حول العالم

كورونا يودي بحياة مليون و354821 شخصاً حول العالم
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و354821 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقاً لموقع وورلد ميترز الأمريكي.
ووفق الموقع فإن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 56 مليونا و564475 بينما بلغ إجمالي المتعافين من المرض 39 مليونا و 352858 شخصا.
ففي المكسيك سجلت وزارة الصحة 3918 إصابة و502 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و15071 والوفيات إلى 99528 فيما يقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.
ألمانيا. سجلت 22609 إصابات و251 وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 855916 والوفيات إلى 13370.
وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس أمس ارتفاعا من ثماني حالات في اليوم السابق مشيرة إلى أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 86381 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 634.
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