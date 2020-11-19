كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إخفاق الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة، من التوصل لأي اتفاق.
وقالت الفضائية السعودية إن السودان تمسك بموقفه بضرورة تغيير منهج التفاوض بشأن سد النهضة.
وشارك سامح شكري، وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي في الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سدالنهضة.
عقد الاجتماع السداسى حول سد النهضة، بحضور وزراء الرى والخارجية من مصر والسودان وأثيوبيا، وبدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث.
وأبدت مصر أول أمس الثلاثاء رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.
وقال وزير الري محمد عبد العاطي، في بيان له عقب لقاء جمعه بالسفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، إن مصر ترغب في استكمال مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.
وإوضح الوزير أن القاهرة تسعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع بشأن سد النهضة ويلبي طموحات الدول في التنمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية: إخفاق الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة من التوصل لاتفاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.