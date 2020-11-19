استقبل الرئيس اللبناني عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول وعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية وقال ‏الرئيس عون خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل": ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برًا من نقطة رأس الناقورة. وأضاف : يأتي ذلك استنادًا الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة وبدوره عبر ‏الجنرال ستيفانو دل كول بعد لقائه الرئيس عون عن ارتياحه للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس اللبناني يلتقي قائد قوات اليونيفيل لبحث التطورات على الحدود الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.