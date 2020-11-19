زعيم إقليم تيجراي يكشف حقيقة سقوط العاصمة في يد قوات أبي أحمد

نفى زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي، دبرصيون جبراميكائيل، اليوم الخميس، سقوط بلدة أكسوم بين يدي القوات الحكومية، التي تسعى للسيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم.
وقال زعيم الإقليم، في تصريحات إلى وكالة "رويترز": "شاير سقطت قبل ثلاثة أيام لكن أكسوم معنا. تم إرسال جيش للسيطرة على أكسوم لكن القتال دائر".
وأعلن رئيس الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا أن الجيش الإثيوبي أجلى عددًا من الإسرائيليين كانوا يعملون في مشاريع تنموية بإقليم تيجراي المتمرد.
وأوضح جولا أن هناك جهودًا تُبذل لإجلاء أكثر من 200 أجنبي بمشروع "سكر والقايت" في إقليم تجراي.
من جانب آخر، أكد رئيس الأركان الإثيوبي أن وحدة من القوات الخاصة لجبهة تحرير شعب تيجراي يقودها عقيد سابق بالجيش يُدعى "يماني" ارتكبت مذبحة في مدينة ماي خضراء، فر على أثرها العقيد يماني إلى السودان، وقدمت إثيوبيا للسلطات السودانية طلبًا بتوقيفه.
واتهم جولا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بـ"الضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة".
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