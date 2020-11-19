نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتحار القنصل الفرنسي بالمغرب داخل غرفته بالقنصلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "360" المغربي، بأن دينيس فرانسوا القنصل الفرنسي بمدينة طنجة شمال المغرب، أقدم على الانتحار داخل غرفته بالقنصلية.

وعثرت السلطات الأمنية بمدينة طنجة المعربية، على جثة القنصل الفرنسي، وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأوضح الموقع المغربي، أن المسؤول الفرنسي البالغ 55 عاما، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية.

ووفقًا للموقع المغربي، تقدم القنصل الفرنسي إلى سلطات بلاده، بطلب إعفائه من مهامه لسفير فرنسا، بسبب مشاكل خاصة، بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلا بطنجة.

وصرح القنصل الفرنسي، بعد تعيينه سفيرًا بالمغرب، بأنه يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عديدة ما بين فرنسا والمغرب.