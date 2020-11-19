صحفي إريتري يكشف لـ «دوت الخليج» آخر تطورات القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي

أكد الصحفي الإريتري، محمود أبو بكر، أن القوات الاتحادية التركية لم تسيطر على عاصمة إقليم تيجراي، ميكلي، حتى الآن، إلا أنها استطاعت السيطرة على مدينة شري، وهي مدينة الزعيم الروسي للإقليم، ورئيس الوزراء الأسبق ملس زيناوي.
وقال الصحفي الإريتري في تصريحات إلى موقع "دوت الخليج"، إن مدن أكسوم وعدوة والعاصمة مكيلي، لا تزال تحت سيطرة قوات إقليم تيجراي.
وتوقع أن تكون المعركة القادمة بين القوات الاتحادية وقوات إقليم تيجراي، في مدينتي عدوة وأكسوم على التوازي، وفي حالة حسم المعركتين، سيكون الوقت حان للقوات الإتحادية للسيطرة على عاصمة الإقليم مكيلي.
"المعركة الأصعب"، هكذا وصف الصحفي الإريتري الشاب معركة عاصمة الإقليم ميكلي، متوقعا استدعاء القوات الإتحادية لتعزيزات جديدة للجيش الفيدرالي.
وأرجع السبب وراء صعوبة معركة مكيلي، بسبب الطبيعة الجبلية والتضاريس الصعبة في المدينة، وباعتبارها المعقل الأخير لقيادة جبهة التجراي.
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