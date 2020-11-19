الإمارات تسجل 1153 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالتي وفاة، وشفاء 932 حالة.



وبذلك يكون إجمالي الإصابات في الإمارات وصل إلى 155 ألفا و254، و544 حالة وفاة، وشفاء 146 ألفا و469.



وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة، وفقًا لسكاي نيوز.