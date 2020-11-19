مجلس الوزراء ينفي فرض حظر تجوال في الكويت قبل انتخابات مجلس الأمة

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية حقيقة فرض حظر تجوال في البلاد حيث أكدت ان مجلس الوزراء لن يصدر قرارا بحظر التجول أو عزل أي منطقة أو محافظة سكنية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.
ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الخامس من ديسمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها ان المجلس شدد على ضرورة الالتزام بخماسية الوقاية من الإصابة بعدوي ڤيروس كورونا المستجد لتسجل ولتتبوأ الكويت المركز الأول في تحدي الجائحة.
و تتضمن خماسية الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد الخروج للضرورة و ارتداء الكمام و التباعد الجسدي وتعقيم اليدين و الحرص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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