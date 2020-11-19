قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية البحرينية، لصحيفة ''يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس "إنه خلال الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في أبو ظبي، نشأت احتمالية أن تعمل البحرين كوسيط لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأضافت الصحيفة أن "ملك البحرين عرض قمة في المنامة مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين يحاولون بدء عملية السلام المتوقفة".
وقال المسؤول: إن "ملك البحرين اقترح استضافة قمة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".
وبحسب الصحيفة، أعطى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، مباركته لإمكانية عقد قمة إسرائيلية فلسطينية في المنامة.
وأكد ملك البحرين وولي عهد أبو ظبي بن زايد أن "الأردن سيساعد حسب الحاجة في استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تقترح استضافة قمة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.