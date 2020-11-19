البحرين تقترح استضافة قمة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية البحرينية، لصحيفة ''يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس "إنه خلال الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في أبو ظبي، نشأت احتمالية أن تعمل البحرين كوسيط لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأضافت الصحيفة أن "ملك البحرين عرض قمة في المنامة مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين يحاولون بدء عملية السلام المتوقفة".

وقال المسؤول: إن "ملك البحرين اقترح استضافة قمة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وبحسب الصحيفة، أعطى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، مباركته لإمكانية عقد قمة إسرائيلية فلسطينية في المنامة.

وأكد ملك البحرين وولي عهد أبو ظبي بن زايد أن "الأردن سيساعد حسب الحاجة في استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".