وزير الخارجية الأمريكي: سلطنة عُمان تقوم بدور مُهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

أشاد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بالتعاون الثنائي الدائم بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، والدور المهم الذي تقوم به السلطنة في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، معربًا عن تطلعه وبلاده لمزيد من الشراكة الاقتصادية والأمنية في السنوات القادمة تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وأعرب "بومبيو" نيابة عن الحكومة والشعب الأمريكي، عن أطيب التمنيات للسلطان هيثم بن طارق والشعب الُعماني بمناسبة احتفال سلطنة عُمان أمس "الأربعاء" بالذكرى الخمسين للعيد الوطني المجيد للنهضة، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.
كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن امتنانه لمساعدة عُمان – بأوامر من السلطان هيثم بن طارق - في شهر أكتوبر الماضي في تسهيل الإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين المحتجزين باليمن.
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