السعودية تسجل 319 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و19 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الصحة السعودية تعافي 441 حالة من مصابي الفيروس، حيث سجلت الرياض أعلى إصابات بالفيروس بـ 50 إصابة، تليها مكة المكرمة ثم المدينة المنورة.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة، وفقًا لسكاي نيوز.