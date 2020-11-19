خاص بالمثليين جنسيًا داخل الجيش.. قرار جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل ورئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس، اليوم الخميس، عن قرار جديد خاص بالمثليين جنسيًا داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد جانتس أنه سيتم تغيير النماذج الخاصة بعائلات المثليين في مكتبه، حيث سيتم كتابة فئتي "الأب 1" و "الأب 2" بدلًا من فئتي "الأب" و "الأم".

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه سيتم دراسة الموضوع والاستعدادات لتغيير الاستمارات الخاصة بعائلات المثليين داخل الجيش الإسرائيلي وفقا لتعليمات الوزير جانتس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يتم البدء في عمل النماذج الجديدة خلال الشهر المقبل.

وتابع جانتس أن "هذه خطوة رمزية ومهمة في الاعتراف بمطلب عائلات المثليين وأنماط حياتهم، حتي يتم اعطائهم الشعور بالانتماء".

فيما أعلن وزير العدل الإسرائيلي "آفي نيسينكورن" في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم تغيير الاستمارات في مكتبه.