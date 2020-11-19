نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد اجتماع فلسطيني ـ إسرائيلي هو الأول من نوعه منذ 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بانعقاد اجتماع فلسطيني ـ إسرائيلي هو الأول من نوعه منذ 6 أشهر.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إسرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين، مؤكداً على أن "حكومته سترسل طلبا إلى منظمة الأمم المتحدة؛ لمراقبة ذلك على حدود عام 1967".

وطالب "اشتية" العمال بالمبيت في أماكن عملهم وعدم التنقل اليومي بين الضفة وأراضي الـ48، وذلك لهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضح أن "الحكومة ستوفي بجميع توصيات اللجنة الوزارية، التي اطلعت على الوضع الصحي في الخليل"، مشدداً على أن الحكومة ستفي بمطالب المحافظة، ومنها تجهيز المستشفيات واستكمال تجهيزاتها الفورية، كذلك تعزيز الكادر البشري من أطباء وممرضين، وحل مشكلة سيارات الإسعاف المعزولة.

ولفت إلى أنه سيتم دفع المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة، وتخصيص مبالغ طارئة للمحافظة والهيئات المحلية وتعزيز الوجود الامني في الخليل، مؤكدا على أن الرئيس محمود عباس أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما من أجل أن نعبر المرحلة بسلام ونقلص حجم الخسائر البشرية من المرض، وبالتوازي سنواجه ونواصل مواجهة مخططات الاستيطان والضم والتضيق على شعبنا.