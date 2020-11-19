الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونياً 1442

أصبح بإمكان المواطن السعودي الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونياً وكذلك من خلال بطاقة الهوية الخاصة بك، وذلك لتسهيل جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية، وذلك حتى يتمكن المواطن السعودي من سداد المخالفات المرورية إلكترونياً في أسرع وقت، وذلك حتى لا تتفاقم المبالغ المالية الناتجة من تلك الغرامات،لذا سنتمكن في هذا المقال طريقة التعرف على مخالفاتك المرورية لسيارتك، وطريقة سداد تلك الغرامات بسهولة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

تتعدد الطرق التي يمكنك بها الاستعلام بها عن غراماتك المرورية، وذلك لتوفير جميع السب لمعرفة تلك المخالفات وتسديد تلك الغرامات، وكل هذا سيكون بطريقة إلكترونية، ويمكنك الاستعلام عن المخالفات بواسطة رقم الهوية كالتالي:

قم بالدخول أولاً إلى منصة أبشر الإلكترونية، وسجل الدخول بحسابك الخاص. قم باختيار خدمة “الاستعلامات الإلكترونية“، ثم اختر “الاستعلام عن المرور“. بعد ذلك قم بالضغط على “الاستعلام عن المخالفات المرورية”. قم بكتابة رقم الهوية الخاص بصاحب السيارة المراد الاستعلام عنها، وكذلك رقم الرمز المروري الخاص به. في النهاية انقر على “عرض”، لتظهر لك جميع المخالفات المرورية التي تم بسيارتك، وكذلك أماكن وأوقات حدوثها، ومع معرفة تكلفة الغرامة لكل مخالفة.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة قيمة المخالفات المرورية الخاصة برقم هويتك، كما يمكنك الاستعلام عن مخالفات سيارتك عن طريق اللوحة الخاصة بالسيارة.

كما يتم تقديم عدد من الخدمات من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية، لتتمكن من الحصول على عمل في القطاع الحكومي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

بعد استعراضنا لطريقة الاستعلام من خلال رقم الهوية، فأيضاً يمكنك معرفة جميع مخالفاتك المرورية عن طريق رقم اللوحة الخاص بسيارتك، وذلك كالتالي:

قم بتسجيل الدخول لإلى منصة أبشر الحكومية. انقر على “خدمات المرور“. قم باختيار “الاستعلام عن المخالفات”. قم بكتابة رقم لوحة السيارة، وكتابة البيانات الخاصة بالمُستعلم. ثم قم بالضغط على “عدد المخالفات”.

بعد النقر على عدد المخالفات، يظهر لك جميع المخالفات التي تمتم، ومواعيد ارتكابها، مع توضيح غرامة كل مخالفة على حده.

ما هو رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

فإذا كنت تواجه مشكلة في النت الخاص بك، فلقد قامت إدارة المرور بحل تلك المشكلة التي قد تواجه بعض المواطنين، وذلك من خلال تقديم بعض الأرقام الخاصة بإدارة المرور، لتتمكن من معرفة مخالفاتك المرورية برقم اللوحة أو من خلال الهوية الوطنية، ذلك عن طريق الاتصال بتلك الأرقام، وهي:

920020405

أو الاتصال برقم 00966114419688

وتلك الخطوط الساخنة يمكنك الاستعلام من خلالها خلال مدة العمل الرسمية، والتي تبدأ من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

وبذلك يكون قد تمكنا من معرفة طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو من خلال رقم هويتك الوطنية، وذلك إما من خلال التسجيل في أبشر الحكومية، أو الاتصال بالخطوط الساخنة لمدرية المرور بالسعودية.