اليابان ترفع حالة التأهب ضد فيروس كورونا
رفعت السلطات اليابانية في العاصمة طوكيو اليوم الخميس، حالة التأهب ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) درجة واحدة ليصل إلى أعلى مستوى، بعد أن سجلت 534 حالة إصابة جديدة، وهو رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية، ويتجاوز الـ500 حالة لأول مرة.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن هذا يعُد هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه أعداد الإصابة الجديدة في العاصمة، مركز تفشي المرض في اليابان، رقما يوميا جديدا.
ووفقا لأحدث حصيلة والتي نشرتها الحكومة المحلية، فقد وصل إجمالي العدد التراكمي في العاصمة إلى 36 ألف و256 حالة، وهو الأعلى بين محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة.
وقالت مُحافظة طوكيو يوريكو كويكي الأربعاء، إن الحكومة سوف تتخذ تدابير لاحتواء تفشي المرض "حيث يرى أن عدد الحالات اليومي قد يصل إلى 1000 حالة.
(وكالات)
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