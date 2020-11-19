ترامب: نحن فى المسار الصحيح نحو الفوز

قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": إن "فريق المحامين سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الطعون على نتيجة الانتخابات مساء اليوم"، مضيفا "نحن فى المسار الصحيح نحو الفوز".





وكان ترامب، دعا إلى أخذ عينات إحصائية لإثبات التزوير فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتى أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن. يشار إلى أن أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اجتمعوا فى شوارع واشنطن العاصمة لدعم تحدياته القانونية الطويلة لإلغاء فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.

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