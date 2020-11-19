الاتحاد الأوروبي يعلن عن مبادرة بقيمة 60 مليار يورو لتمويل أبحاث لقاح...

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مبادرة بقيمة 60 مليار يورو لتمويل الأبحاث الخاصة بلقاح كورونا؛ للإسراع من عملية إيجاد لقاح، لإيقاف تلك الجائحة، وإيصال هذا اللقاح للجنس البشري أكمل، وليس فقط لمن لديهم القدرة على شرائه، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت - بشكل كبير - على دول العالم وسكانها، وعلى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت برجر - خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم /الخميس/ - إلى أن الجائحة دفعت إلى عودة نحو 600 ألف أوروبي إلى بلادهم في وقت قصير، وفقد كثير من المواطنين وظائفهم، مضيفا أن الدول الأوروبية كانت حريصة على تسهيل مرور البضائع والسلع من خلال إطلاق الطريق الأخضر لمرور السلع الآمنة في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة.