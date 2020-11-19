الاتحاد الأوروبي: تركيا تنتهك القانون الدولي

جدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، دعمه لليونان وقبرص ضد تركيا.

واعتبر المسئول الأوروبي وفق ما نقلته سكاي نيوز، سلوك تركيا في شرق المتوسط انتهاكا للقانون الدولي.

وقال إن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وصلت إلى أدق مراحلها، على حد وصفه.

وأضاف أن تصريحات تركيا حول قبرص، تناقض قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن سلوك تركيا يبعدها عن الاتحاد الأوروبي.

و كان الاتحاد الأوروبي، أعرب عن إدانته للتصرفات التركية التي تتعارض مع الشرعية الدولية في قبرص.

وأكد الاتحاد الأوروبي استنكاره إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص، داعيا تركيا للتصرف بمسؤولية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وحذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أن القمة المقبلة ستتخذ قرارات "مناسبة" بشأن أزمة شرق المتوسط.