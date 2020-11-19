100 ألف نازح إثيوبي ينتظرون الفرار إلى السودان

كشف الصحفي الإريتري، محمود أبو بكر، عن أزمة إنسانية في إقليم تيجراي، بسبب محاولة الالاف الهروب من جحيم القتال الدائر بين القوات الاتحادية وقوات الانفصاليين في الإقليم.
ووصف الصحفي الإريتري في تصريحاته إلى موقع "دوت الخليج" الوضاع الإنساني بـ "الصعب للغاية".
وأفاد بوجود ما يقرب من 100 ألف نازح في الداخل الإثيوبي، لم يتمكنوا من الفرار إلى الأراضي السودانية، بسبب اشتعال القتال بين القوات الاتحادية والانفصاليين في الإقليم.
وكانت منظمة إغاثة اللاجئين في السودان، أعلنت عن هروب ما يقرب من 40 ألف نارح إثيوبي من مناطق الصراع إلى الأراضي السودانية، ما تسبب في تأزم الوضع الإنساني.
وفيما يخص الدعم الإريتري، قال أبو بكر إن اتهامات وجود دعم إريتري إلى القوات الاتحادية، لا دليل على صحتها حتى الآن، إلا أنه رجح وجود نوع من توفير خطوط إمداد فقط للقوات المتواجدة في الشمال.
وحول تواجد تجمعات للقوات الاتحادية الإثيوبية في داخل إريتريا، قال إنه لا توجد معلومات حول هذا الأمر، إلا أن العديد من القوات الاتحادية تمكنت من الانشقاق واللجوء إلى الأراضي الإريترية، عقب الهجوم من قبل الإنفصاليين على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي بإقليم تيجراي.
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