الكويت.. الشيخ أحمد النواف نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير

قرر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا استثنائيًا ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستمع المجلس إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات جائحة كورونا على مستوى العالم حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات 56,2 مليون شخص في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات المليون و 349 ألف حالة، كما شرح الوضع الصحي للبلاد حيث لوحظ ازدياد عدد الوفيات واستقرار عدد حالات العناية المركزة.

كما استعرض المجلس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية حيث استمع إلى عرض مرئي مقدم من رئيس وقياديي الإدارة العامة للطيران المدني حول تفاصيل إجراءات عودة العمالة المنزلية من الخارج بنظام الحجر الالزامي لمدة أسبوعين وفق الاشتراطات الصحية.

وتنقسم الخطة إلى جزأين رئيسيين الجزء الأول الفني المتعلق بالسفر ويتعلق بالإجراءات التي تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة الالكترونية (بالسلامة) لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي من الخارج إلى دولة الكويت وحتى إنهاء العامل إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.

أما الجزء الثاني فيتعلق بالأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من مطار الكويت الدولي ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر الصحي وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات والتغذية وتوفير المساكن والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة

وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة تمهيدًا لمباشرة التنفيذ بالسرعة اللازمة

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود التي بذلها العاملون في الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج وفق الاشتراطات الوقائية لوزارة الصحة.