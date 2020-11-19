نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنغال تعلن انتشار مرض جلدي غامض بين الصيادين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر مرض غامض، بين الصيادين في عدة مناطق من البلاد، وأصاب حتى الآن أكثر من 200 صياد، حسبما ذكرت السلطات السنغالية، اليوم الخميس.

وشكلت السلطات السنغالية، خلية أزمة مكلفة بمتابعة هذا المرض الغامض، الذي ظهر في البداية لدى صيادين في حي تياروي سير مير، بضواحي العاصمة دكار.

وتسبب المرض الغامض، في إصابة أكثر من مئتي صياد، كانوا عائدين من رحلات صيد.

وأوضح حاكم العاصمة دكار الحسن صال، أن "تقرحات ظهرت على أجسادهم ووصلت إلى وجوه بعضهم، والظاهرة ما تزال في تصاعد".

ووضعت السلطات السنغالية، المصابين بالمرض في الحجر الصحي، وأخذت عينات منهم ستخضع للفحص، بالإضافة إلى عينات من المحيط.

ولم تعلن السلطات السنغالية، عن أي وفيات بسبب المرض الغامض، أو أي حالات صحية حرجة.