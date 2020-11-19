كيفية الحصول على تمويل عقاري والشخصي عبر تطبيق الراجحي موبايل دائما يسعى بنك الراجحي في إطلاق عدة عروض من التمويلات المتجددة والمختلفة في خدمة العديد من العملائه السعوديين وسوف يتم التمويل الشخصي عن طريق التطبيق عبر الهواتف الذكية في أي مكان واي زمان حيث يتيح مصرف الراجحي هذه الخدمة لعملاءه عن طريق القنوات الرقمية و يعد ذلك الاستمرار في مسيرة ونهج تقديم افضل الطرق المصرفية الرقمية عالية التقنية و الرائدة لعملائه و يأتي ذلك في تحقيق السبق في قطاع المصرفي السعودي من خلال مقالنا هذا يمكنك كيفية الحصول على تمويل عقاري والشخصي عبر تطبيق الراجحي موبايل.

كيفية الحصول على شروط التمويل الشخصي

من الآن يمكن الحصول على تمويل شخصي في اسرع وقت متوافق مع الشريعة الإسلامية في اقل من 30 دقيقة أونلاين عبر مصرف الراجحي ويشترط في الحصول على التمويل أن يكون الحد الأدنى للمقترض 2000 ريال سعودي ولا يتجاوز عمر المقترض حاجز سن الستين مع أهمية تقديم اهم الوثائق التالية:-

خطاب تحويل راتب من مقر عمله.

بيان مفردات الراتب.

بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية.

خطاب تعريف عن جهة العمل التي يعمل بها.

كيفية الحصول على التمويل العقاري

من المتاح الآن الحصول على التمويل العقاري من مصرف الراجحي دون ذاته من غير التقيد بالسن وذلك من اجل حصولك على شراء عقار جديد عن طريق برنامج تمويل يصل إلى 30 عاما خلال فترة زمنية 10 أيام فقط حيث اعلن البنك عبر حسابه على موقع التدوينات الصغرى (توتير )كل التفاصيل وكافة الشروط الخاصة بالتمويل الجديد ويمكن الحصول على كافة المعلومات اكثر من ذلك ويمكن التقديم عليه من خلال رابط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

رابط تحميل تطبيق الراجحي

يسعى بنك الراجحي في تقديم خدمات عديدة و هامة لكل المواطنين السعودين و لغير السعوديين فكان إلزاما عليه مواكبة عصر التكنولوجيا للهواتف الذكية في ظل إطلاقه شاملة لكل التقنيات والاعتماد عليها في الحصول على التمويلات المختلفة التي اطلقها البنك التي توفر للكثيرين اهم الخدمات والمنتجات للحصول على التمويل الشخصي في اقل وقت ممكن يصل إلي ثواني مع توافر إمكانية إصدار بطاقات الصراف الآلي وطباعة دفتر الشيكات ومن خلال تطبيق الراجحي يمكنك دفع فواتير و سداد جميع الرسوم الحكومية والخدمية وأيضا شامل تغطيه تحويل الأموال محليا ودوليا والاستعلام عن الرصيد ويمكنك الحصول على كافة الخدمات من خلال:-

تحميل الراجحي موبايل لحاملي الاندرويدرو الرابط.

تحميل الراجحي موبايل لحاملي الايفون الرابط.

بنجب نفكر عزيزي الزائر في مقالنا السابق شروط الحصول على قرض بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي.

أتمني في نهاية المقال عبر موقع ثقفني الإخباري أن اكون قدمت كيفية الحصول على تمويل عقاري والشخصى عبر تطبيق الراجحي موبايل.