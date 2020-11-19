بعد " للي قالته ليلى " ... وزير الصحة الأردني لمذيع : انت شو دخلك

دوت الخليج :- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الذي يظهر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في لقاء مع الزميل عامر الرجوب من قناة المملكة ، والذي كان يتحدث عن تناول ادوية وتوصيفاتها بالنسبة لعدد من الامراض مما دفع وزير الصحة بسؤاله انت شو دخلك ؟
علق اردنيون بان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات لحق وزير التربية السابق الدكتور وليد المعاني الذي اجاب احد المعلقين بقوله " ترجع ولا للي قالته ليلى " .
فيديو :
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