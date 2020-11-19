انتحار القنصل الفرنسي في المغرب
أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، أنه تم العثور على القنصل الفرنسي "منتحرا" داخل مقر إقامته بالقنصلية الواقعة بشارع الحرية في مدينة طنجة.
وبحسب مصادر محلية، فقد "أقدم القنصل الفرنسي في المغرب دينيس فرنسوا على وضع حد لحياته داخل مكان إقامته في القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة، حيث توجهت عناصر الشرطة المغربية المختصة، صباح اليوم إلى المكان للبحث في الملابسات المحيطة بهذا الحادث المفاجئ".
يذكر أنه لم تمض سوى فترة قصيرة على تعيين فرنسوا خلفا للقنصل السابق تيري فلات بقنصلية فرنسا في مدينة طنجة.
المصدر: روسيا اليوم
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