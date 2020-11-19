أخبار اليمن : أخصائي يمني يحذر من تناول بطاطا سامة متوفرة في الأسواق

أخصائي يمني يحذر من تناول بطاطا سامة متوفرة في الأسواق
حذر أخصائي التغذية الدكتور محمد السباعي المواطنين من تناول البطاطا الخضراء لإحتوائها على مادة سمية قد تسبب الوفاة.
وأكد الدكتور السباعي بأن السوق اليمنية مليئة هذه الفترة بالبطاط الفاسد.. محذرا بذات الوقت من تناول البطاطا ذات اللون الأخضر أو التي يحمل جزء منها لونا أخضرا.
وقال الأخصائي “يكمن الخطر نتيجة لاحتواء الجزء الأخصر على مركب السولانين السام (عديم اللون) و يتواجد إلى جانب مادة الكلوروفيل”.. موضحا بأن أعراض التسمم تظهر بعد تناول الأطعمة الغنية بالسولانين بمده 30 دقيقة إلى 12 ساعة من تناولها.
وبينما تظهر أعراض مثل تقلصات في المعدة، والغثيان، وحرقة في الحلق، والصداع، والدوخة، والإسهال تظهر عند تناول نسبة قليلة من السولانين، يصاب الانسان عند تناول جرعات عالية بأعراض أخرى مثل اضطرابات في القلب، والهلوسة، وتغيرات الرؤية، وتباطؤ التنفس، والحمى، واليرقان، وانخفاض حرارة الجسم، وفقدان الإحساس وقد تؤدي إلى الوفاة، حد قوله.
وفي تصريح لـ المجلة الطبية أفاد الأخصائي السباعي ، الذي يعمل مساعدا في قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة إب ، بأن أعراض السمية تظهر عند تناول جرعات تتراوح ما بين 2-5 ملغ / كغ من وزن الجسم.
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