أخبار اليمن : قصف جوي وصاروخي سعودي على مناطق بصعدة

دوت الخليج -

قصف جوي وصاروخي سعودي على مناطق بصعدة

شن طيران العدوان اليوم 4 غارات على محافظة صعدة، فيما تعرضت مناطق سكنية بالمحافظة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. قصف جوي وصاروخي سعودي على مناطق بصعدةشن طيران العدوان اليوم 4 غارات على محافظة صعدة، فيما تعرضت مناطق سكنية بالمحافظة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على الطريق العام بمديرية شدا، وغارة أخرى على منطقة الفرع بمديرية كتاف. وأشار المصدر إلى أن مناطق سكنية بمديريات رازح وشدا ومنبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تسبب بأضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.

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