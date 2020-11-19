"200 متر".. "سفير" الأردن في الأوسكار

قالت اللجنة الملكية الأردنية للأفلام، إن فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة، سيمثل الأردن في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 للجائزة الأشهر عالميا في صناعة السينما.

وعرض الفيلم الذي يلعب بطولته كل من علي سليمان ولنا زريق وغسان عباس ومعتز ملحيس وسامية قزموز بكري وآنا أونتربيرجر، لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا في سبتمبر.

وأشارت اللجنة الفنية التي تشكلت لاختيار الفيلم برئاسة المخرج الأردني أمين مطالقة إلى أنه "بكتابته وإخراجه الرائعين، سيصمد هذا الفيلم عبر السنين ليتبوأ مكانة فريدة بين الأفلام العربية الكلاسيكية"، حسبما نقلت "رويترز".

وتستقبل أكاديمية علوم وفنون السينما في الولايات المتحدة الترشيحات من مختلف الدول لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي حتى الأول من ديسمبر.

وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق ترشيح فيلم "هليوبوليس" للمخرج جعفر قاسم للجائزة، فيما اختار السودان فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، واختارت فلسطين فيلم "غزة مونامور" للأخوين عرب وطرزان ناصر.

جدير بالذكر أن حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار يقام يوم 25 أبريل 2021 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.