بومبيو: تصنيف منتجات المستوطنات فى الضفة «صُنعت فى إسرائيل»

وقال بومبيو، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن الولايات المتحدة ستطالب بوضع علامة على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة تشير إلى أنها "صُنعت فى إسرائيل" أو "منتج إسرائيلى".
وكان بعض الأعضاء الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، قد أصدروا فى وقت سابق، بيان يفيد بأن المبادئ التوجيهية للإدارة الديمقراطية السابقة كانت تنص على تسمية منتجات المستوطنات بأنها "صنع فى الضفة الغربية".
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