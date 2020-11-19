مع تصعيد ترامب للعقوبات.. إيران تروج لـ "لفشل استراتيجية "الضغط الأقصى" للولايات المتحدة

فرضت واشنطن، الأربعاء، جولة جديدة من العقوبات على إيران ، استهدفت عدة أشخاص وعشرات الكيانات بما في ذلك مؤسسة خيرية مرتبطة بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. في اليوم نفسه ، تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو بفرض مزيد من العقوبات على إيران "في الأسابيع والأشهر المقبلة".

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مباشرة على تهديدات وزير الخارجية مايك بومبيو بفرض مزيد من العقوبات على إيران ، وغرد أن "إحباط" المسؤول الأمريكي كان مفهومًا تمامًا ، نظرًا لأن سياسة إدارة ترامب المتمثلة في "الضغط الأقصى" كانت بمثابة "أقصى فشل."

في مقابلة مع تلفزيون برس تي في الإيراني، علق خطيب زاده على تعهد دونالد ترامب ببناء "جدار من العقوبات" ضد طهران لمحاولة جعل من المستحيل على خليفة عكس المسار الأمريكي ، مشيرًا إلى أن سياسات الإدارة ليست أكثر من سخونة. الهواء. وأضاف "بكلماتهم الخاصة، كما تعلم ، قال أوبراين ، وكالة الأمن القومي الأمريكية ، إنه لم يتبق شيء للعقوبات. وقال المتحدث ، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين "في الواقع هذه جزء من الحرب النفسية ضد الإيرانيين". وتابع زاده قائلا "إنهم يحاولون بطريقة ما، بدافع الإحباط ، فرض عقوبات جديدة للإقناع الفعلي بأن سياسة "الضغط الأقصى" لا تزال قائمة، ويعلم الجميع إلى أي مدى لم يتمكنوا من الوصول إلى أي أهداف لسياستهم ، لذلك عليك أن تكون حذرًا للغاية فيما يتعلق بإعلاناتهم. واستطرد: إن هؤلاء بسبب الإحباط ، أعتقد أنهم مهووسون بالعقوبات مع إيران والطريقة التي تمكنت بها إيران من معالجة كل هذه العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها على أي دولة. وردا على سؤال للتعليق على ما إذا كان بإمكان إيران الوثوق بواشنطن في ظل رئاسة بايدن الافتراضية ، وعودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، قال خطيب زاده إنه "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك". وواصل "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان بقاء "الاتفاق النووي" هو أن يعود الجميع للعودة إلى الامتثال الكامل، وإيران مستعدة بالتأكيد إذا كان الطرف الآخر مستعدًا للعودة إلى الامتثال الكامل و التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

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