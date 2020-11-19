لا بد من التشاور.. فرنسا تعلق على قرار خفض القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق

علقت فرنسا، على تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية حول إصدار أمر بخفض القوات من أفغانستان والعراق قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أكدت فرنسا رغبتها في التشاور مع الحلفاء لحماية المصالح في العراق وأفغانستان بعد قرار الانسحاب الأمريكي.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أفادت، الاثنين الماضي، بأن ترامب، سيصدر أمرا رسميا لقادة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، إشعارًا للقادة العسكريين باسم "أمر تحذيري" للبدء في التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي بحلول 15 يناير المقبل.

وأكد مسئولون وجود ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و 3000 جندي في العراق.

وبعدها أعلن البنتاجون أنه من المقرر خفض القوات الأمريكية إلى 2500 في أفغانستان و2500 في العراق، مع العلم أنه يوجد حاليًا نحو 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3000 في العراق.